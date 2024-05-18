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Он провернул 40 (!) автоподстав – смотрите, как это делалось (видео)

В Приморье дело о серии автоподстав с ущербом в 7,5 млн рублей передано в суд

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела против 37-летнего жителя Владивостока, обвиняющегося в мошенничестве на автостраховках. Было установлено, что с января 2020 года по апрель 2022 года мужчина незаконно обогащался, инициируя ДТП и получая впоследствии страховое возмещение.

Доказана его причастность к 40 эпизодам противоправной деятельности.


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«В ходе обысков в автопарке афериста найдены 8 автомобилей японского производства, которые он использовал для подставных автоаварий. Транспортные средства зарегистрированы на него и его супругу. Причиненный пяти страховым компаниям ущерб превысил 7,5 миллиона рублей», – сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

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Пока шло расследование, были допрошены 42 гражданина и проведено 37 осмотров мест происшествий. На машину подсудимого, а также денежные средства в российской и иностранной валюте наложен арест. Сейчас уголовное дело по части 4 статьи 159.5 УК РФ направлено в суд Владивостока.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
18.05.2024
Фото:Depositphotos
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