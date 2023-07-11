Водителей-агрессоров пора наказывать рублем. Но как их выявлять?

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за умышленное опасное (агрессивное) вождение.

Предполагается наказывать агрессивных водителей на 5 тысяч рублей за первый проступок и до 10 тысяч рублей или лишением прав на срок до одного года за повторное нарушение.

Достаточно ли это серьезное наказание, чтобы усмирить опасных водителей? Да и как их, собственно, руководствуясь сегодняшними нормами, выявлять?

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Подобная инициатива уже была, в 2016 году, когда приняли формулировку об опасном вождении. Правда, потом стали больше говорить об агрессивном вождении, но не суть. И даже в первом чтении все эти нормы были утверждены, но потом дело заглохло. Фактически наказания сейчас нет, и ЛДПР хочет сделать так, чтобы оно было, что правильно.

Пять тысяч, за повторное – до десяти или лишение прав на один год: насколько это адекватные суммы? Для обычного человека, который и без того ездит нормально, это вполне серьезный штраф. Для людей шебутных, немножко подкрученных, это может стать стоп-фактором, а отморозков, которые всегда ездят как хотят, думаю, это не остановит.

По поводу работоспособности этой истории. В законопроекте говорится, что должна быть фотовидеофиксация – это правильно. Но по-прежнему у нас слишком размыты критерии опасного вождения. И всегда будут спорные моменты – это уже агрессивное вождение или просто слишком активная езда? Останется «серая зона» на усмотрение кого-то, не знаю кого – ГИБДД или суда.

И потом, агрессивным является не только то, что указано в определении самого понятия опасного (агрессивного) вождения. Например, все тащатся в пробке 20 км в час, а некто по обочине, пусть даже она асфальтированная, несется со скоростью 80 км/ч. Это езда по обочине или агрессивное вождение?

Все-таки требуется более четкая трактовка – что такое опасное вождение, более точные границы, ну хотя бы в первом приближении.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Фото: Depositphotos и «За рулем»