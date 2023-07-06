В России будут штрафовать и лишать прав за агрессивное вождение

Законопроект об установлении административной ответственности за это нарушение внесла в Госдуму фракция ЛДПР.

Проектом Федерального закона предлагается:

штрафовать за агрессивное вождение на 5 тысяч рублей

штрафовать за повторное нарушение – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей или лишать прав на срок до одного года.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР, председатель Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что при выявлении агрессивного водителя важно доказать, что у того был умысел в действиях. Для привлечения к ответственности обязательно наличие в качестве доказательств материалов фото- или видеофиксации (подойдет для этих целей камера телефона, видеокамера, камера видеорегистратора и т. д.). При этом решение о привлечении к ответственности может вынести только судья в ходе судебного заседания.

Около пяти лет назад в России появилась формулировка, что считать агрессивным/опасным вождением. И хотя у многих к ней есть вопросы, первый шаг уже сделан и запрет на опасное вождение в ПДД установлен. Однако ответственность за это нарушение до сих пор в законе не прописана.

Сегодня порядка на дорогах стало больше. Но до сих пор есть и «воспитатели», и «шашечники», и мажоры, которые гоняют, подрезают и создают аварийные ситуации на дорогах. Наша задача сделать так, чтобы участники дорожного движения чувствовали себя безопасно и комфортно», – резюмировал Ярослав Нилов.

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Источник: Телеграм/Ярослав Нилов

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