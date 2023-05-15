Для уличных гонщиков предложена альтернатива

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Любителей быстрой езды ничто не остановит – ни запреты, ни конские штрафы, ни пропаганда и увещевания. А потому этот процесс надо взять под контроль и сделать для стритрейсеров доступными гоночные трассы, чтобы они не носились по обычным дорогам. С соответствующей инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев, комментируя печальные последствия уличных гонок.

Он еще раз отметил, что ни парковки у торговых центров, ни стандартные шоссе не стоит рассматривать как места для гонок. К тому же любителям быстрой езды не стоит «толкаться» на дороге с обычными автолюбителями – куда как интереснее соревноваться с равными. Для этого нужно разрешить им гоняться на официальных гоночных трассах, отметил парламентарий.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«Там и покрытие качественнее, и сцепление с ним на большой скорости надежнее. Машину осмотреть можно. Да и выглядит автомобиль на такой трассе лучше, чем на фоне торгового центра», - пояснил депутат, призвав любителей погонять ездить «на законных основаниях там, где будут пожарные и скорая помощь».

Для осуществления этого плана Толмачев предложил удешевить гоночные трассы для стритрейсеров, что станет выгодным и для них, и для площадок, которые используются по своему назначению далеко не каждый день.

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Источник: Российская газета

Фото: Unsplash

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