Водители этих машин позволяют себе грубости на дороге

Сервис «Мои Штрафы»: владельцы Lada, BMW и Mercedes самые невежливые

Исследование сервиса «Мои Штрафы» на основе опроса пользователей показало, что самыми грубыми, агрессивными и чаше других нарушающими ПДД сами автомобилисты считают владельцев автомобилей Lada, BMW и Mercedes-Benz.

На владельцев Лады пожаловалось 43,7% респондентов, на автохамов на BMW - 35,7%, Mercedes-Benz - 23,6%, Lexus - 15%, Toyota - 13,3% и Audi - 9,3%.

Меньше всего жалоб на водителей Geely (1,4%), Exeed (1,1%), Omoda (0,9%) и Suzuki (0,9%).

Чаще всех штрафы за год получали водители: Lada — 11,9% от водителей этой марки, участвовавших в опросе, Toyota — 10,5%, Kia — 9%, Nissan — 7,7%, Hyundai — 6,9%.

Среди наиболее частых нарушений у водителей оказались:

превышение скорости (89,4%)

несоблюдение требований знаков и разметки (19,1%)

парковка в неположенном месте (10,9%)

езда с непристегнутым ремнем (9,8%)

неостановка перед стоп-линией (4,7%)

проезд на запрещающий сигнал светофора (3,6%)

движение по полосе для автобусов (2,4%)

движение по неположенной полосе или обочине (1,7%)

непропуск пешехода на переходе (1,3%)

поворот налево или разворот в неположенном месте (1,2%).

В опросе участвовали более 1200 пользователей сервиса.

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