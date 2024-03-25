Заменить ДВС на более мощный — легко! Рассказываем, как нужно регистрировать свап

Водителям рассказали, в каких случаях необходим свап двигателя и его регистрация

В случае поломки двигателя внутреннего сгорания (ДВС) в автомобиле альтернативой может служить свап, благодаря этой операции можно установить более мощный мотор. О нюансах при выполнении свапа рассказали эксперты Autonews.

В современной автомобильной индустрии «свап двигателя» становится все более востребованным, потому что есть возможность установить более мощный агрегат, как следствие – динамические характеристики транспортного средства увеличатся.

Свап (от англ. Swap – менять) предусматривает замену двигателя вместе с навесным оборудованием или без него. Причем новый агрегат может быть оригинальным и контрактным – с такой же или более высокой отдачей. Как правило, в качестве показаний для проведения свапа является поломка двигателя или установка более производительной силовой установки.

Самый простой и доступный способ – это замена на аналогичный двигатель. Рекомендуется выбирать аналогичную модель двигателя или на базе такой же платформы. Если у машины большой пробег, стоит присмотреться к более новому двигателю в сборе.

Также свап предусматривает установку более мощного двигателя, установленного производителем автомобиля или на аналогичную платформу. В этом случае нужно учесть совместимость электропроводки и трансмиссии.

Третий вариант предполагает установку двигателя, ранее не установленного на конкретную модель автомобиля, причем этот способ самый дорогостоящий и сложный.

Дело в том, что в этом случае нужно понимание конструкции автомобиля, чтобы избежать возможных проблем с совместимостью. Более того, владельцу предстоит легализовать изменения, внесенные в конструкцию.

Если в ПТС и СТС указан номер двигателя, процедура оформления свапа зависит от его вида: в случае замены на однотипный ДВС нужно обратиться в ГИБДД. При замене на нештатный ДВС нужно получить заключение аккредитованной испытательной лаборатории, пройти техническую экспертизу и техосмотр, обратиться в МРЭО со всеми документами для внесения изменений в ПТС для получения нового СТС.

Свап – это очень серьезная процедура, и она требует компетентного, профессионального подхода и обширных знаний в части автомобилестроения. Если перед вами стоит необходимость о замене силовой установки, нужно учесть все аспекты, связанные с выбором силового агрегата и его совместимостью с другими комплектующими и конструкцией автомобиля в целом.

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Источник: autonews.ru