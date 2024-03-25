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Водителям разрешат обжаловать штрафы по-новому: Кабмин РФ поддержал законопроект
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Водителям разрешат обжаловать штрафы по-новому: Кабмин РФ поддержал законопроект

В Госдуме предложили законопроект, продлевающий срок обжалования штрафов ГИБДД

Правительство РФ поддержало законопроект главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предполагающий увеличение срока, в течение которого водители могут обжаловать штраф за нарушение ПДД.

В частности, предлагается внести изменения в статью 30.3 КоАП РФ, по которым жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. Нилов объяснил, что сейчас в случае, если последний день срока обжалования выпадает на нерабочий день, то он не переносится на первый после него рабочий день.

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«Законопроект направлен на обеспечение гарантий права лиц, привлеченных к административной ответственности, на обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях. Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе. Правительство РФ поддерживает законопроект», — говорится в тексте документа.

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В пояснительной записке отмечается, что действующая норма в КоАП «очевидно не отвечает принципу разумности». Например, новогодние каникулы (нерабочие дни) в 2023-2024 годах продлились с 31 декабря по 8 января включительно. Автовладельцы, получившие предписание о штрафе в последние рабочие дни 2023 года, фактически были лишены возможности обжаловать их.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
25.03.2024
Фото:Depositphotos
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