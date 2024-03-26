Риски недобросовестных действий в автостраховании снизились в 56 регионах России

Центробанк: в РФ стало меньше субъектов с высоким риском мошенничества в ОСАГО

Количество российских регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО сократилось в 2,4 раза. Такой вывод следует из аналитического материала, опубликованного на сайте Банка России.

Согласно анализу, в «красной зоне» по итогам 2023 года находятся пять субъектов РФ: Дагестан, Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия и Новосибирская область. Еще в 2022 году в список кроме вышеупомянутых регионов входили Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Хакасия, Бурятия, Иркутская область, Хабаровский и Приморский края.

Отмечается, что в целом за прошедший период риски недобросовестных действий на рынке автострахования снизились в 56 регионах России. Позитивные изменения произошли, в частности, в Красноярском, Хабаровском и Приморском краях, Воронежской, Иркутской, Нижегородской, Пензенской и Мурманской областях, а также в Бурятии, Хакасии, Марий Эл, Башкирии, Калмыкии и Северной Осетии.

Средняя выплата по ОСАГО в 2023 году выросла на 14% и составила 86,1 тыс. рублей. Хотя в Ингушетии, Дагестане, Тыве, Бурятии, Хакасии и других субъектах сумма выплат превысила 100 тысяч рублей. При этом самые низкие значения – 85% и менее от среднего показателя – зафиксированы в 15 регионах, включая Карелию, Коми, Вологодскую, Орловскую, Тульскую и Астраханскую области.

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Источник: pnp.ru