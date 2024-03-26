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Зарплаты этих специалистов сферы автобизнеса выросли почти до 100 тысяч рублей

Зарплаты специалистов автобизнеса Петербурга выросли на 40%

В Петербурге зарплаты специалистов сферы автобизнеса выросли почти на 40% в 2024 году. С результатами исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru ознакомились в ТАСС.

«Сильнее всего бизнес увеличил зарплату в вакансиях для работников автобизнеса (ремонт и продажи авто) - сразу на 27 тыс. рублей (до 98 тыс.). На втором месте по динамике зарплат оказалась сфера топ-менеджмента (прирост за год на 25 тыс. до 124 тыс. рублей). На третьем месте по скорости роста зарплат сфера сельского хозяйства (прирост на 21,5 тыс. рублей до 86 тыс.)», — отмечается в тексте исследования.
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Отмечается, что зарплатные предложения работодателей в сравнении в весной 2023 года выросли сразу на 15 тыс. рублей. Другими словами, бизнес готов выплачивать горожанину зарплату примерно в 70 тыс. рублей

Отмечается рост зарплатных предложений и в других сферах, особенно в отношении дефицитных кадров. Речь идет о медицинской сфере (рост 14 тыс. рублей, зарплата 64 тыс. рублей), сфере образования (рост 6 тыс. рублей, зарплата до 51 тыс. рублей), а также среди специалистов по подбору персонала (+21 тыс. рублей, их зарплата выросла до 79 тыс. рублей).

Руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова подчеркивает, что подобной динамики прироста зарплат не было за последние пять лет. Причем рост зарплат коррелируется с падением активности соискателей на рынке и понижением конкуренции за рабочие места. Уровень конкуренции в Петербурге в 2023 году упал с шести до четырех человек на вакансию, резюмировала Бузунова.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 1
26.03.2024
Фото:freepik / freepik
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