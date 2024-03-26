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Эра суперкаров кончилась – Audi R8 отправили под нож

Audi выпустила последний R8, который отправился прямиком в музей

Все хорошее когда-нибудь заканчивается – сегодня Audi выпустила последний R8.

Audi R8
Audi R8

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Audi не делала на этот счет никаких заявлений, но Top Gear оказался на заводе в момент, когда с конвейера завода Böllinger Höfe в Германии сошел последний суперкар.

Audi R8
Audi R8

Это купе Vegas Yellow R8 V10 Performance Quattro Edition с бронзовыми колесными дисками и пакетом карбона.

Салон Audi R8
Салон Audi R8

Этому автомобилю уготована скучная жизнь в музее, чтобы будущие поколения могли посмотреть на автомобиль нашей эпохи.

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При этом R8 остается весьма популярной моделью. Как только производитель заикнулся в прошлом году о снятии ее с производства, произошел всплеск заказов.

В результате выпуск автомобиля продлили еще на несколько месяцев.

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Кирилл Панов
Фото:Audi
26.03.2024
Фото:Audi
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