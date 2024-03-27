Солярка как орудие мести — история с душком из Могочино
В Томской области мужчина отравил колодцы односельчан дизельным топливом
В полицию села Могочино Томской области начали обращаться местные жители, заявившие о том, что вода в расположенных в селе колодцах приобрела неприятный запах, напоминающий горюче-смазочные материалы. Под подозрение попали три колодца, которые полиция взялась проверять.
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Проведенная физико-химическая экспертиза установила, что в воде колодцев действительно содержатся следы дизельного топлива.
«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что появление нефтепродукта в питьевой воде носит криминальный характер, а к произошедшему причастен ранее не судимый 59-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в органы внутренних дел», – сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.
Вот как выглядела вода в одном из отравленных колодцев
Задержанный рассказал, что вылил солярку в колодцы на фоне конфликта. Он поссорился с одной своей знакомой и решил отравить колодцы, которые находятся неподалеку от ее места жительства... На него завели уголовное дело по части 2 статьи 167, а региональный Роспотребнадзор будет проводить проверку качества воды в колодцах Могочино.
Источник: МВД Медиа
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27.03.2024
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