В Смольном объяснили, почему автопром не вернется к докризисному уровню 2021 года

Зырянов: автопром Петербурга восстановит объем производства к 2025 году

В Смольном рассчитывают к 2025 году вернуть объем производства в автомобильной отрасли Петербурга к уровню 2021 года. Такими планами поделился в ходе заседания правительства города на Неве председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов.

«Я думаю, что по итогам 2024 года мы к цифрам 2021 года еще не подойдем, но увидим рост в этом секторе. Я думаю, что у него достаточно хорошие перспективы, потому что ниша освободилась, идет замещение, и мы это видим. С учетом того, какой объем мы производили в Санкт-Петербурге, я думаю, что три завода заработают, и объем производства восстановится в полной мере в 2025 году», — уточнил глава комитета.

Зырянов напомнил, что на ведущих предприятиях петербургского автопрома — бывших заводах Toyota, Nissan и Hyundai – после смены собственников определили планы по развитию производства.

В частности, на бывшем заводе Toyota, который сейчас находится в собственности РФ, заключено соответствующее соглашение с НАМИ. Есть планы «Обуховского завода» о начале запуска производства электромобилей. Что касается бывшего завода Hyundai — уже стартовало производство автомобилей под маркой Solaris. «Автозавод Санкт-Петербург» тоже наладил сборку новых автомобилей, рассказал Зырянов.

Напомним, в 2021 году в Петербурге было произведено порядка 360 тыс. автомобилей. После приостановки производства на фоне ухода зарубежных брендов «Автозавод Санкт-Петербург» уже в июне 2023 года начал функционировать на базе бывшего завода Nissan.

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Источник: fontanka.ru