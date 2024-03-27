Ваш новый «китаец» через пару лет станет «старым»: эксперт объяснил причину

Эксперт Закиев рассказал, как «китайцы» изменили правила игры на авторынке РФ

Правила игры на российском авторынке изменились: на фоне регулярного обновления ассортимента покупатели просто не успевают следить за появлением обновленных моделей, и уже через год новые автомобили перестают быть актуальными. Таким мнением с «Аргументами и Фактами» поделился автоэксперт Булат Закиев.

Он подчеркнул, что раньше европейские или японские марки обновляли модели один раз в 5-6 лет, и несмотря на то, что модернизация была незначительной, многие покупатели все равно ждали выхода рестайлинговой модели.

«Первое время после выпуска на рынке даже был ажиотаж. Сейчас реакция российского покупателя на появление новых автомобилей изменилась вслед за предложением. Это происходит из-за того, что сегодня в России, в основном, представлены китайские автопроизводители, которые очень быстро адаптируются к рынку и постоянно выпускают новые модели авто. Покупатели уже даже попросту не успевают следить за ними», – пояснил эксперт.

Например, только недавно на рынок вышел Geely Coolray, а спустя два года он уже обновился. Закиев обратил внимание еще на одну тенденцию: производители выпуском новых моделей пытаются заменить бестселлеры ушедших брендов. Например, китайский Tank нашел свою аудиторию среди ценителей Toyota Land Cruiser.

«Однозначно, теперь на рынке нет такого ажиотажа, как раньше. Конечно, иногда бывает всплеск интереса, как, например, это было в феврале-марте 2024 года, но связано это с уравнением таможенных пошлин между странами ЕАЭС, которое произойдет с 1 апреля. Эта новость подтолкнула к более быстрой покупке тех клиентов, которые планировали приобрести автомобиль немного позже. Но в целом на рынке обычный стабильный спрос, на который, в основном, влияют законодательные изменения или скачки цен на авто», — добавил собеседник.

Регулярное обновление ассортимента можно рассматривать позитивно, потому что производители оперативно реагируют на запросы потребителей. Но для владельца купленной машины осознавать, что через пару лет она уже будет «старой», может быть не очень приятно, подчеркивает эксперт. Закиев отмечает, что есть категория автовладельцев, отслеживающих выход новых моделей не китайского производства. Некоторые даже заказывают новинку из США, но таких – единицы, констатирует Закиев, потому что кроме высокой цены есть еще и проблема перепрошивки электроники с целью русификации, подытожил эксперт.

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Источник: aif.ru