Mercedes-Benz бежит из Европы в Китай

Мерседес закрывает заводы в Германии и прекращает выпуск электромобилей в Китае

Что происходит с Mercedes-Benz? Появились сразу две новости.

Первая – заводы автопроизводителя в Европе закрываются, а штаб-квартира в Штутгарте и 80 автосалонов в Германии выставляются на продажу, пишет Build. На биржу труда отправятся тысячи сотрудников – только в продаваемых автосалонах, которые никто не спешит покупать, работают 8 тысяч человек.

Вторая новость – китайская фабрика Mercedes-Benz, на которой производились электромобили марки, прекращает их выпускать. Немецкие электрокары не могут конкурировать с китайскими из-за высокой стоимости при том же наборе функций и тех же характеристиках. Проще говоря, немцы не выдержали конкуренции с Tesla и BYD. Спрос на «электрички» немецкого производителя в Поднебесной стабильно снижался, и в итоге их выпуск стал нерентабельным.

Но китайские сотрудники Mercedes-Benz не останутся без работы, так как вскоре они займутся выпуском двигателей внутреннего сгорания Daimler AG, производство которых будет перенесено из Германии в Китай.

Причиной бегства производителей из Германии и Европы (а Mercedes-Benz не единственный беглец) эксперты называют антироссийские санкции и подрыв «Северного потока» и «Северного потока 2», из-за чего производство в Европе стало слишком дорогим (затраты на электроэнергию и топливо существенно выросли) и потому невыгодным.