Наличие этих опций делает «китайца» фаворитом: а что есть у машин из ЕС и Кореи?
Ключевыми преимуществами автомобилей из Китая являются цена и доступность благодаря поставкам в Россию напрямую от производителей. Об этом в интервью изданию «Лента.ру» рассказал руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгений Житнухин.
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Сравнивая европейские, южнокорейские и китайские автомобили, он подчеркнул, что в части доступности речь идет не только о гарантии непосредственно от автозаводов, но и о наличии комплектующих для обслуживания и ремонта. К тому же у машин от китайского автопрома очень богатое оснащение, констатирует Житнухин.
«Помимо стоимости самого автомобиля, которая в случае китайских моделей существенно превосходит европейские и корейские, авто из Китая обходятся дешевле в эксплуатации. Например, 1 километр пробега Haval Jolion с передним приводом, автоматической коробкой передач и двигателем 1,5 литра (143 л. с.) будет стоить 10 рублей 70 копеек, в то время как тот же показатель у Hyundai Creta (149 лошадей) равняется 11,65 рубля, Renault Kaptur (150 лошадей) – 12,3 рубля, а Kia Seltos (149 лошадей) – 12,2 рубля», – объяснил собеседник издания.
У среднестатистического «китайца» порядка 60 различных опций в части безопасности и комфорта, а у машин из Кореи и ЕС – только 50 подобных функций, подытожил Житнухин.
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Источник: lenta.ru