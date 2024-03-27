Вы знаете, почему в СССР машину ставили на кирпичи? Объясняем пользу лайфхака

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Автоэксперт Хайцеэр назвал 3 важных правила подготовки автомобиля к весне

При подготовке автомобиля к весенне-летнему сезону необходимо заменить шины, а также проверить состояние двигателя, аккумулятора и подвески. Об этом рассказал в интервью ресурсу «360» вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Во-первых, следует заблаговременно приобрести летнюю резину, чтобы потом не простаивать часами в очередях.

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«Потом на СТО проверить состояние подвески и силового агрегата. Все-таки летом скорость выше, если что-то сломается, то будет неприятно. Необходимо проверить радиаторы, в течение зимы они забиваются, а потом перегреваются. Снимите утеплитель с капота, у кого есть. В остальном — мойте машину чаще, и она ответит вам улыбкой», — советует собеседник издания.

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В-третьих, если транспортное средство не использовалось длительное время, обязательно нужно проверить состояние аккумулятора и подвески, подчеркивает Хайцеэр. Он напомнил, что в советское время машину на период длительной стоянки автовладельцы всегда ставили на кирпичи, чтобы подвеска находилась в расслабленном состоянии. Также следует обязательно проверить количество фреона в кондиционере, если он есть в автомобиле, подытожил Хайцеэр.

Источник: 360tv.ru

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Фото:Depositphotos
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Фото:Depositphotos
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