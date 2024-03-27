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Сайнс был великолепен в гонке — Мартин Брандл подвел итоги Гран-При Австралии

Экс-гонщик Брандл: пилот Ferrari испанец Сайнс мог стать лидером Чемпионата Ф-1

Испанский гонщик команды Ferrari Формулы-1 Карлос Сайнс был великолепен в гонке. Об этом рассказал эксперт издания Sky Sports и бывший пилот Ф-1 британец Мартин Брандл.

Анализируя итоги гонки, Брандл напомнил, что Сайнс пропустил Гран-При Саудовской Аравии из-за операции на аппендиксе.

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Мартин Брандл
«Карлос Сайнc стал героем дня и лучшим гонщиком по версии болельщиков второй раз за две гонки в этом сезоне, в которых участвовал. Сайнс обогнал Ферстаппена, но с RB20 Макса возникли проблемы. Серхио Перес на второй Red Bull финишировал пятым, отстав, примерно на полминуты к моменту, когда на последнем круге объявили режим виртуальной машины безопасности, но аэродинамика его машины получила некоторые повреждения», — поделился экс-гонщик.

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Брандл выразил озабоченность по поводу физического состояния испанского гонщика перед заездом.

«Тем не менее, его гоночный темп вовсе не был медленным, Сайнс выступил потрясающе. По собственным словам, он «безработный» в следующем сезоне, и это еще одна прекрасная реклама его талантов. Если бы он выступил в Джидде, то, весьма вероятно, сейчас возглавлял бы чемпионат», – убежден комментатор.

В настоящее время Сайнс находится на четвертом месте в личном зачете, его отделяет от результата лидирующего Макса Ферстаппена из Red Bull 11 баллов.

Источник: f1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Zuma\TASS
27.03.2024
Фото:Zuma\TASS
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