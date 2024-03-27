Азиаты рулят: с какими моделями корейский автопром завоевывал мировой рынок

Назван топ-5 самых известных корейских автобрендов и их первые модели

На фоне богатой истории мировых автобрендов корейский автопром занял свою нишу примерно только два десятилетия назад. Эксперты составили топ-5 популярных корейских брендов, упомянув автомобили, с которыми они дебютировали.

Самый первый автомобиль в Корее собрали в 1955 году, причем это была «сборная солянка» из запчастей от других машин. Практически сразу после этого автопром начал активно развиваться, и уже в начале 90-х корейские автомобили начали завоевывать мировой рынок.

Kia – один из самых успешных и узнаваемых брендов. Несмотря на то, что история компании уходит своими корнями в 1944 год, первая модель собственной разработки была представлена в 1994 году. Речь идет о Kia Sephia. В 1998 году Hyundai приобрел контрольный пакет акций Kia.

Hyundai – этот бренд появился в 1967 году и сейчас является одним из ведущих производителей Кореи. В прошлом году компания выпустила 4,22 млн машин под этой маркой. А первой ее моделью стал Hyundai Pony, его премьера состоялась на выставке в Турине в 1974 году. Что касается технической части, то корейцам с этим очень помогли коллеги из Mitsubishi.

SsangYong (KGM) – первой моделью производителя стал внедорожник SsangYong Musso, его дебют состоялся в 1993 году. Примечательно, что какое-то время вместо логотипа на автомобиле была звезда и серийный номер. Первый автомобиль бренд выпустил при помощи Mercedes-Benz, россияне знакомы с этим автомобилем – примерно лет 10 он присутствовал на авторынке РФ. Всего произведено 120 тыс. таких машин.

Genesis – этот первый премиальный корейский бренд входит в структуру Hyundai. Компания была зарегистрирована в 2015 году, а первой моделью был представительский седан G90. За время своего существования компания расширила модельную линейку, причем автомобили называют конкурентами «большой немецкой тройки».

Ioniq – это молодой корейский бренд, производство продукции началось только в 2020-2021 годах. Первым стал электрический кроссовер Ioniq 5. Компания специализируется на разработке и выпуске собственных электрических машин, и весьма преуспела – автомобили Ioniq уже удостоились номинации на звание «Автомобиль года».

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Источник: autonews.ru