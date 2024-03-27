Муки выбора — переобуваться или нет? Водителям назвали условия для смены зимних шин

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Автоэксперт Васильев назвал оптимальную температуру для замены зимней резины

Замена зимней резины на летнюю зависит от того, в каких условиях эксплуатируется автомобиль, но техническими требованиями определен температурный режим для этой процедуры. Об этом в интервью изданию Pravda.Ru рассказал автоэксперт Егор Васильев.

Когда среднесуточная температура поднимается выше 5 градусов тепла, можно «переобуваться», констатирует эксперт. Но все зависит от места эксплуатации транспортного средства. Если в городской среде, то нет никаких проблем.

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«Потому что, как правило, большинство дорог становится чисто асфальтовыми. Однако если я живу за городом или где-то севернее обитаю, то, естественно, даже при хороших среднесуточных высоких температурах могут сохраняться места, где у меня ледовые дорожки непрочищенные. Надо смотреть по факту», — советует собеседник издания.

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Согласно российскому законодательству, запрещено использовать шипованные шины летом и летние шины — зимой. И подход к выбору сезонных шин должен быть своевременным, подчеркивает Васильев. При этом он обратил внимание, что цены на дорогие зарубежные бренды выросли примерно на 30%, хотя массовые марки не изменились в цене или подорожали незначительно. Что касается цен на услуги шиномонтажа, цены растут вместе с общим увеличением стоимости эксплуатации автомобиля, резюмировал Васильев.

Источник: pravda.ru

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Фото:freepik / serhii_bobyk
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Фото:freepik / serhii_bobyk
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