Таксисты не выдержали равнодушия властей и устроили пикет в центре города

Таксисты блокируют центр Варшавы и требуют повысить тарифы на перевозку

Водители такси в Варшаве протестуют против низких тарифов и в знак протеста предпринимают попытки заблокировать центр города. О событиях в польской столице передает корреспондент РИА Новости.

Сегодня, 27 марта, в час пик в центре Варшавы в районе площади Дмовского таксисты группами начали ходить по пешеходному переходу на одной из центральных улиц Эмилии Платер, не давая возможности проехать автомобилям и автобусам.

Органы правопорядка перекрыли улицы в местах протеста, транспортным средствам приходится объезжать этот район. Водители такси требуют повышения максимальных тарифов за километр, стоит отметить, что тарифы не менялись на протяжении более 20 лет.

«Цены топлива, автомобилей, запчастей постоянно растут, а обычный тариф уже на протяжении 22 лет так и составляет три злотых (примерно 69 рублей) за километр», — говорит один из участников акции.

Еще в 2022 году профсоюз таксистов предложил властям Варшавы повысить стандартный тариф до шести злотых за километр, но инициативу отклонили. В 2024 году таксисты просили повысить тариф до четырех злотых за километр, но власти снова проигнорировали запрос. Ответной мерой стали протесты таксистов.

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Источник: ria.ru