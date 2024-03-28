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Осторожно, воры-карманники разбушевались! (видео)

В московском метро полиция задержала мужчину, воровавшего смартфоны

Похоже, у московских карманников начался период весеннего гона. Совсем недавно «За рулем» рассказывал о краже телефона в автобусе, и вот – аналогичный случай в метро. В дежурную часть на станции Москва-Курская обратилась 31-летняя москвичка – она рассказала, что на Текстильщиках обнаружила, что из куртки пропал смартфон.

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Сотрудники транспортной полиции просмотрели записи с камер видеонаблюдения в поезде, которым ехала потерпевшая, и установили, как выглядит подозреваемый. 39-летнего жителя Московской области задержали в фойе станции «Некрасовка».

«Задержанный рассказал, что после совершения хищения он вышел на станции Текстильщики, выключил украденный телефон, извлёк и выбросил сим-карту, а затем продал за 3 тысячи рублей», – сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

Разумеется, стоил телефон существенно дороже – около 20 тысяч. И да, не верьте тому, что говорит в кадре задержанный: в 39 лет он имеет обширную криминальную биографию, включающую более 20 судимостей (!), и более половины из них – за кражи... Теперь он находится под стражей и ждет суда по пунктам «в и г» части 2 статьи 158 УК РФ.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
28.03.2024
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