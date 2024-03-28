В России будут новые ПДД — они коснутся не только самокатчиков и беспилотных авто

Общественная палата РФ: ПДД изменятся, но коррективы не будут радикальными

В Общественной палате РФ прошел круглый стол, на котором обсуждались вопросы усовершенствования правил дорожного движения (ПДД). О подготовке предложений в этой части в конце 2023 года дал поручение президент РФ Владимир Путин.

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Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Холодов напомнил, что действующие ПДД были приняты в 1993 году, с того момента в них было внесено более 50 различных поправок.

«Некоторые пункты ПДД устарели и не соответствуют современным реалиям жизни, организации движения и развития дорожно-транспортной инфраструктуры», – убежден заместитель председателя.

Холодов привел в пример п. 2.7 ПДД, согласно которому водителю во время движения запрещено пользоваться телефоном. Но этот пункт принимали, когда ни смартфонов, ни планшетов не было, а общение в мессенджерах, просмотр сайтов, использование приложений, игры, голосовые сообщения остаются за скобками, подчеркивает Холодов.

Про парковки

Начальник управления стратегической оптимизации дорожного движения ГКУ ЦОДД Москвы Андрей Мухортиков тоже считает, что пункты ПДД в части использования телефонов нуждаются в корректировке. Член президиума МОО «Координационный совет по организации дорожного движения», сопредседатель рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках «регуляторной гильотины» Евгений Литвин обратил внимание, что только в Москве сейчас порядка 100 тысяч знаков, запрещающих парковку.

В ситуациях, когда знак поврежден (упал, развернуло ветром, снесло грузовиком и т.д.) водитель вводится в заблуждение. При этом Литвин отмечает, что у ПДД некорректный правовой статус – документ устанавливает запреты и ограничения, но при этом является не законом, а подзаконным актом. Поэтому ПДД нужно придать статус федерального закона, убежден Литвин.

Про самокатчиков

Также участники круглого стола указали на необходимость изменений в ПДД, касающихся средств индивидуальной мобильности (СИМ), включая урегулирование ситуаций, связанных с пешеходами. Глава Союза пешеходов Владимир Соколов убежден, что нужно четко прописать действия водителей СИМ, передвигающихся по тротуарам и пешеходным зонам.

С ним солидарен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, он настаивает на комплексном подходе к решению этого вопроса. Потому что кроме того, что будут прописаны требования, вопрос заключается в контроле над их выполнением и ответственности нарушителей.

БПЛА и автономные ТС

Очевидно, что за контролем над водителями СИМ необходимы камеры видеофиксации, это значит, что все СИМ должны быть зарегистрированы и у них должны быть номера. Отдельный блок касается автономных и беспилотных транспортных средств, Холодов напомнил, что ПДД были написаны без учета искусственного интеллекта.

Руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ полковник полиции Дмитрий Митрошин указал, что любые изменения в ПДД способны изменить ситуации, от которых иногда зависят жизнь и здоровье людей.

«Мы знаем и анализируем, в том числе и при помощи общественности, вопросы, которые возникают в ПДД. Однако подходить к любым изменениям и поправкам в этом документе необходимо очень аккуратно и взвешенно», – подчеркивает Митрошин.

Но это должен быть эволюционный, а не революционный подход, подытожил полковник.

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Источник: iz.ru