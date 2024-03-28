Производственный бум: в РФ увеличился выпуск автомобилей, грузовиков и автобусов

Росстат: в России производство легковых автомобилей в феврале выросло на 70%

В России выпуск легковых автомобилей по итогам февраля 2024 года вырос в годовом выражении на 70,1%, и составил 56,9 тыс. экземпляров. Это на 35,3% больше, чем в январе текущего года. Такие данные обнародовал Росстат.

Отмечается, что в период за январь – февраль 2024 года всего было произведено 99 тысяч легковых автомобилей, этот показатель выше аналогичного периода 2023 года на 78%.

Что касается грузового транспорта, то производство грузовиков в отчетном месяце составило 15,3 тыс. штук — рост по отношению к февралю 2023 года составил 21,4%, это на 19% больше, чем в январе 2024 года. Всего за первых два месяца текущего года выпущено 28,2 тыс. грузовых автомобилей (+53,1%).

Автобусов массой более 5 т собрано в феврале 2024 года 1,4 тыс. единиц. Такие цифры превышают показатель за февраль 2023 года на 31,5% и на 38,4% итоги января 2024 года. За период с января по февраль текущего года всего выпущено 2,4 тыс. таких автобусов (рост составил 49,6%).

Производство автобусов массой менее 5 т в отчетном месяце выросло на 60% по отношению к февралю 2023 года и достигло 1,6 тыс. единиц. По отношению к январю этого года производство выросло на 32,2%, а по итогам двух месяцев произведено 2,8 тыс. таких автобусов — на 14,6% больше, чем за январь – февраль 2023 года.

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Источник: tass.ru