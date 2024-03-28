Усиленная БМП – непробиваемая военная машина

В зоне проведения военной спецоперации замечены усиленные модификации БМП-2

Особенность новых версий в том, что создаются они не силами рембатов, а на «стоковом» уровне – на бронетанковых предприятиях. Но с учетом опыта ведения современных боевых действий.

Усиленная модификация БМП-2

Новые усиленные БМП-2 оснащены комплектом дополнительной интегрированной всеракурсной защиты лобовой, бортовых и кормовой проекций корпуса 675-сб3КДЗ, разработанным АО «НИИ Стали».

Кроме решетчатых противокумулятивных экранов есть также развитые элементы ДЗ (4С22 «Контакт-5»), которые закрывают все надгусеничные секторы бортовых бронелистов.

Разнесение решетчатых экранов дает более надежную защиту от кумулятивных струй за счет их расфокусировки. Это защита от ПТУР и реактивных гранат с моноблочными кумулятивными БЧ, бронепробиваемость которых достигает 500 мм.

Также модернизированная БМП-2 защищает экипаж и десант от 14,5-мм бронезажигательных пуль Б-32 на дистанциях 500 и более метров.