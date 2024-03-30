Верх наглости: залез в тягач, поспал, а потом еще и «наварился»!
Следователи Красноярска завершили расследование уголовного дела против 43-летнего местного жителя, ранее не судимого. Обвиняют его в краже. Прямо скажем: «вляпаться» товарища угораздило сразу и надолго. Немудрено, ведь уровень совершенной им глупости слабо поддается осмыслению.
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Полиция считает, что в октябре прошлого года он гулял в нетрезвом состоянии, забрел на автостоянку грузовиков и... решил поспать в одном из тягачей, дверь которого оказалась не заперта – повезло! Мало того, проснувшись, он начал шариться по салону, и ему повезло еще раз.
«В отсеке для хранения перчаток незваный гость обнаружил деньги, которые прибрал к рукам и отправился гулять по ночному городу. Затем, купив алкоголь, злоумышленник отправился домой продолжать веселье», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В ближайшее время дерзкий любитель поспать в чужих грузовиках предстанет перед судом. И тут ему повезло в третий раз: попадись он на той стоянке шоферу грузовика, мог бы не уйти…
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Источник: МВД Медиа
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