Гонять как Джейсон Стэтхэм — BMW открывает школу экстремального вождения

В спецшколе BMW научат водить бронированное авто и делать разворот, как Стэтхэм

В специализированной школе BMW все профессиональные водители, перевозящие своих клиентов на бронированных автомобилях, смогут повысить навыки вождения в специальной школе BMW. Обязательным условием является наличие любой модели немецкого бренда.

В компании предлагают пройти обучение по двум курсам экстремального вождения в стиле Джейсона Стэтхэма из фильма «Перевозчик». Здание школы находится на заброшенной взлетно-посадочной полосе в окрестностях Берлина. В частности, водителей научат управлять BMW X5 Protection VR6 и BMW 7-Series и i7 Protection — первым в мире сертифицированным специальным защищенным седаном с полностью электрической силовой установкой. Очевидно, что такие уроки пойдут на пользу, потому что вес автомобилей на тонну превышает бронированные аналоги.

В рамках первого курса водителей научат ориентироваться на сложной лесной местности в ночное время, причем для усиления эффекта в BMW устроят пару антуражных взрывов во время занятий. Курс включает маневры торможения, слалом, а также впечатляющий разворот J-turn — излюбленный маневр всех голливудских киношников. Предполагается управление автомобилем ночью с использованием дальнего, ближнего света и только габаритных огней на случай скрытного ухода от преследователя.

Второй курс призван закрепить полученные навыки, в программе есть выполнение маневров для бегства под огнем. Также включены пиротехнические эффекты, сценарии ночных засад, заезды по треку для оттачивания мастерства по вождению бронированным авто.

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Источник: csn-tv.ru