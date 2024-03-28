Череда увольнений на автозаводах Европы — что у них там вообще происходит?

Руководство автоконцерна Stellantis уволит почти 4 тысячи сотрудников в Италии

Руководство европейского автоконцерна Stellantis приняло решение сократить персонал. О массовом сокращении трудящихся предприятия местным СМИ рассказали представители профсоюза FIOM-CGIL.

Stellantis был создан в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group в начале 2021 года. Компания выпускает такие марки автомобилей, как Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Citroen, Fiat, Maserati, Opel, Peugeot и Alfa Romeo.

Письма с предложением расторгнуть контракт в добровольном порядке получили уже 3,6 тыс. сотрудников заводов в Италии. В частности, речь идет о заводах в Мельфи, Помильяно Д'Арко, Мирафиори и Термоли. Кроме того, планируется сократить и в США примерно 400 человек.

Свое решение в компании объяснили последствиями энергетического и технологического перехода, который «влияет на все аспекты автомобилестроительного сектора».

Напомним, ранее о массовых сокращениях анонсировала крупнейшая нефтегазовая британская компания Shell. Речь идет о 20% персонала отдела, курирующего вопросы слияния и поглощения. Отмечается, что благодаря сокращению компания сэкономит 2-3 млрд долларов.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: lenta.ru