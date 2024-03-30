Такими будут кроссоверы Hyundai в ближайшем будущем
Бренд Genesis, принадлежащий корейскому автогиганту Hyundai, представил официальные изображения своего нового флагманского внедорожника Neolun, который станет прямым конкурентом Mercedes-Benz GLS и BMW X7. Автомобиль будет официально продемонстрирован на автосалоне в Нью-Йорке в конце этой недели.
Genesis Neolun сохраняет узнаваемый стиль бренда, но в то же время демонстрирует множество новых элементов дизайна. Вместо раздельных фар теперь установлены огромные светодиодные полосы, которые простираются за пределы передней части автомобиля на боковые стороны. Отсутствуют дверные ручки, а вместо зеркал заднего вида используются камеры.
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При длине более 5 метров Neolun предлагает просторный салон с четырьмя раздельными креслами, обеспечивающими королевский уровень комфорта. В серийной версии, скорее всего, будет использоваться более традиционная конфигурация с 6-7 местами.
Вместо приборной панели в Neolun установлен проекционный экран, а на потолке закреплены два дополнительных экрана для пассажиров заднего ряда. Салон оснащен передовой акустической системой и инновационной системой генерации тепла, которая нагревает переднюю панель, дверные карты, кресла и пол.
Серийная модель Genesis Neolun получит обозначение GV90. Ожидается, что автомобиль выйдет на рынок в следующем году с гибридной силовой установкой. Подробная техническая информация пока не разглашается.
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Источник: Motor1