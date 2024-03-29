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Новый Toyota 4Runner – первое фото

Toyota готова представить новый 4Runner – он будет похож на Land Cruiser

Скоро, всего через несколько недель, будет представлен новый внедорожник Toyota 4Runner. Сегодня было опубликовано первое изображение автомобиля.

На фото видна задняя часть внедорожника со значком 4Runner по центру двери багажника.

Toyota 4Runner 2024
Toyota 4Runner 2024

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На изображении мало что видно, но можно разглядеть серебристый дефлектор и часть левой задней фары. Но этого вполне достаточно, чтобы понять – новый 4Runner будет иметь тот же угловатый жизайн, что и Land Cruiser 2024 года — даже оттенок синей краски кажется идентичным.

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Логотип 4Runner расположен ниже, чем раньше. Раньше эта надпись располагалась прямо под логотипом Toyota. Теперь она почти у основания двери багажника. Шрифт логотипа 4Runner, однако, не изменился.

Ожидается, что внедорожник поступит в продажу во второй половине года, и он будет оснащаться теми же двигателями, что и новая Tacoma – это четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом мощностью от 231 до 282 л.с. Также возможен более мощный вариант i-Force Max.

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Кирилл Панов
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
29.03.2024
Фото:Toyota
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