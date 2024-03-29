Эти законы вступят в силу с 1 апреля — о новом порядке сдачи экзаменов в ГИБДД

В России с 1 апреля изменится порядок сдачи экзамена на водительские права

На территории Российской Федерации с 1 апреля 2024 года вступают в силу федеральный закон и постановление Правительства РФ о новом порядке сдачи экзамена на водительские права.

К экзаменам в ГИБДД не допустят граждан, в отношении которых действует административное наказание за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также к экзамену не допустят тех, кому запрещено заниматься деятельностью, непосредственно связанной с управлением транспортом.

Если кандидаты в водители не смогут сдать теоретический или практический экзамен с третьей и последующих попыток, их допустят к повторной сдаче не ранее чем через шесть месяцев и не позднее девяти месяцев. До 1 апреля экзамен можно было пересдать не ранее чем через месяц и не позднее трех месяцев со дня предыдущего.

Водители-иностранцы, имеющие иностранные права и международные права, будут обязаны поменять свои национальные водительские удостоверения на российские не позднее 12 месяцев после выдачи российского паспорта или получения вида на жительство.

Тем россиянам, которые получили права за рубежом и вернулись в Россию, предписывается поменять их в течение года с даты первого въезда на территорию РФ. Если водители получили права в Белоруссии, они смогут получить российские без сдачи экзаменов.

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Источник: pnp.ru