Гонка по полям: пьяный на УАЗе против ДПС на Весте – кто кого?! (видео)

В Приамурье в ходе погони со стрельбой задержали нетрезвого водителя УАЗа

В полицию села Октябрьский Амурской области поступило сообщение о водителе УАЗа, находящегося на дорогах в явно нетрезвом состоянии. Сотрудники ДПС выехали в указанном направлении и на одной из главных улиц нашли то, что искали: мотающийся по проезжей части внедорожник, выезжающий на встречку. Останавливаться, несмотря на неоднократные требования инспекторов, водитель не захотел.

Вместо этого он увеличил скорость и попытался скрыться, не давая себя обогнать и создавая угрозу жизни пешеходов и других водителей, пишет источник.

«Для остановки опасного автомобиля автоинспекторы применили табельное оружие. После повреждения колес машина остановилась. За рулем находился местный житель 1995 года рождения. Ранее мужчина неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции. В том числе понес наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения, уже имея при этом судимость за совершение аналогичного преступления», – сообщила пресс-служба УМВД России по Амурской области.

При задержании мужчина попытался оказать сопротивление, а медосвидетельствование подтвердило, что он был нетрезв. В отношении него составлено несколько административных протоколов, а районный суд назначил 14 суток ареста за неповиновение законному распоряжению полицейского. Машина отправлена на штрафстоянку.

Источник: МВД Медиа