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Выиграй Omoda S5
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Hyundai начнет выпускать «заряженные» версии своих автомобилей под новым брендом

Genesis запускает бренд Magma для спортивных версий своих существующих моделей

Бренд будет использоваться для высокопроизводительных спортивных версий существующих моделей Genesis.

Линейка Genesis Magma
Линейка Genesis Magma

Автомобили Magma оснастят более мощными двигателями, улучшенными системами охлаждения, усиленными тормозными механизмами и 20-дюймовыми колесными дисками. Эти модификации направлены на повышение динамических характеристик, а также на придание соответствующего внешнего вида.

Magma GV60
Magma GV60
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Новый седан Omoda S5 — что с практичностью? Заглянули в багажник!

Все модели Magma будут выделяться на дороге яркой оранжевой окраской корпуса. Это фирменный цвет бренда, символизирующий энергию, скорость и страсть к автомобилям.

По имеющейся информации, модифицированную версию Magma получит каждая серийная модель Genesis, включая кроссоверы GV80 и GV60, седаны G80 и X Gran Berlinetta.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Magma Concept
Количество просмотров 2
30.03.2024
Фото:Magma Concept
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