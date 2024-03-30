Hyundai начнет выпускать «заряженные» версии своих автомобилей под новым брендом
Genesis запускает бренд Magma для спортивных версий своих существующих моделей
Бренд будет использоваться для высокопроизводительных спортивных версий существующих моделей Genesis.
Линейка Genesis Magma
Автомобили Magma оснастят более мощными двигателями, улучшенными системами охлаждения, усиленными тормозными механизмами и 20-дюймовыми колесными дисками. Эти модификации направлены на повышение динамических характеристик, а также на придание соответствующего внешнего вида.
Magma GV60
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Все модели Magma будут выделяться на дороге яркой оранжевой окраской корпуса. Это фирменный цвет бренда, символизирующий энергию, скорость и страсть к автомобилям.
По имеющейся информации, модифицированную версию Magma получит каждая серийная модель Genesis, включая кроссоверы GV80 и GV60, седаны G80 и X Gran Berlinetta.
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Источник: Motor1
Фото:Magma Concept
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30.03.2024
Фото:Magma Concept
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