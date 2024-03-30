Легендарного «Кабана» в редчайшем исполнении продают в России
В городе Владикавказ на продажу выставлен эксклюзивный модифицированный автомобиль Mercedes-Benz S 600 от знаменитого немецкого тюнинг-ателье Brabus.
Уникальность данного экземпляра заключается в том, что он прошел глубокую доработку в мастерской Brabus, куда специально был отправлен из России. В результате автомобиль превратился в бронированного монстра на колесах.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
В ходе модификации автомобиль вместо стандартного 6-литрового агрегата получил 7,3-литровый двигатель V12 мощностью 582 л.с. Также получил усиленные шатуны, поршни и систему подачи топлива, переделанную коробку передач, усиленную подвеску и модернизированные тормоза.
Помимо технических улучшений, в ателье Brabus были установлены фирменный спойлер на крышке багажника и аэродинамический обвес.
По данным продавца, ввиду того, что двигатель был заменен в Германии, его пробег значительно ниже указанного на одометре. В мире насчитывается всего около сотни таких модифицированных «Кабанов».
За эксклюзивный звероподобный броневик продавец запросил нескромные 18 миллионов рублей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: IXBT