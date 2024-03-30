Легендарного «Кабана» в редчайшем исполнении продают в России

Brabus Mercedes-Benz S 600 1998 года продается во Владикавказе за 18 млн рублей

В городе Владикавказ на продажу выставлен эксклюзивный модифицированный автомобиль Mercedes-Benz S 600 от знаменитого немецкого тюнинг-ателье Brabus.

Brabus Mercedes-Benz S 600

Уникальность данного экземпляра заключается в том, что он прошел глубокую доработку в мастерской Brabus, куда специально был отправлен из России. В результате автомобиль превратился в бронированного монстра на колесах.

В ходе модификации автомобиль вместо стандартного 6-литрового агрегата получил 7,3-литровый двигатель V12 мощностью 582 л.с. Также получил усиленные шатуны, поршни и систему подачи топлива, переделанную коробку передач, усиленную подвеску и модернизированные тормоза.

Помимо технических улучшений, в ателье Brabus были установлены фирменный спойлер на крышке багажника и аэродинамический обвес.

Мотор Brabus Mercedes-Benz S 600

По данным продавца, ввиду того, что двигатель был заменен в Германии, его пробег значительно ниже указанного на одометре. В мире насчитывается всего около сотни таких модифицированных «Кабанов».

Салон Brabus Mercedes-Benz S 600

За эксклюзивный звероподобный броневик продавец запросил нескромные 18 миллионов рублей.

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Источник: IXBT