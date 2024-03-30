Популярный в России китайский кроссовер разбили в краш-тесте: результат удивил
Гибридный кроссовер Exeed RX подвергся серии краш-тестов по методике China Insurance Automotive Safety Index (C-IASI). Испытания проводились в Китае, где совсем недавно появилась гибридная версия автомобиля.
В ходе фронтального краш-теста с 25%-ным перекрытием Exeed RX показал выдающиеся результаты. Автомобиль получил максимальные оценки за защиту как водителя, так и пассажиров. Боковой краш-тест также продемонстрировал высокую степень безопасности для водителя и пассажиров передних сидений.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Поскольку Exeed RX является гибридным автомобилем, в ходе испытаний особое внимание уделялось устойчивости тяговой батареи к ударам. Автомобиль наезжал на препятствия, перекрывающие аккумулятор, на высоту от 30 до 50 мм. Тесты показали, что тяговая батарея хорошо защищена и может выдержать значительные удары без повреждений или утечки электролита.
Отдельно проверялась прочность крыши и оболочки тяговой батареи. Автомобиль прошел три теста, в которых наезжал на препятствия, перекрывающие аккумулятор на высоту от 30 до 50 мм. В результате испытаний каких-либо повреждений или деформаций обнаружено не было.
Результаты краш-тестов продемонстрировали высокий уровень безопасности гибридного кроссовера Exeed RX.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: IXBT