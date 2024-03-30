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Популярный в России китайский кроссовер разбили в краш-тесте: результат удивил

Безопасность Exeed RX испытали по методу China Insurance Automotive Safety Index

Гибридный кроссовер Exeed RX подвергся серии краш-тестов по методике China Insurance Automotive Safety Index (C-IASI). Испытания проводились в Китае, где совсем недавно появилась гибридная версия автомобиля.

Exeed RX
Exeed RX

В ходе фронтального краш-теста с 25%-ным перекрытием Exeed RX показал выдающиеся результаты. Автомобиль получил максимальные оценки за защиту как водителя, так и пассажиров. Боковой краш-тест также продемонстрировал высокую степень безопасности для водителя и пассажиров передних сидений.

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Поскольку Exeed RX является гибридным автомобилем, в ходе испытаний особое внимание уделялось устойчивости тяговой батареи к ударам. Автомобиль наезжал на препятствия, перекрывающие аккумулятор, на высоту от 30 до 50 мм. Тесты показали, что тяговая батарея хорошо защищена и может выдержать значительные удары без повреждений или утечки электролита.

Отдельно проверялась прочность крыши и оболочки тяговой батареи. Автомобиль прошел три теста, в которых наезжал на препятствия, перекрывающие аккумулятор на высоту от 30 до 50 мм. В результате испытаний каких-либо повреждений или деформаций обнаружено не было.

Результаты краш-тестов продемонстрировали высокий уровень безопасности гибридного кроссовера Exeed RX.

Источник: IXBT

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Exeed
Количество просмотров 2
30.03.2024
Фото:Exeed
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