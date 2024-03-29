Отличная инициатива: эта мера спасет пешеходов от самокатчиков-нарушителей

Эксперт Канаев предложил обязать самокатчиков сдавать экзамен на знание ПДД

Одним из эффективных инструментов для выявления нарушителей, пользующихся электросамокатами, будет присвоение номеров средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Таким мнением в интервью радио Sputnik поделился директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

С наступлением тепла на улицах российских городов снова появились электросамокаты. Зачастую любители «покатушек» создают опасные ситуации на дорогах и провоцируют ДТП. Канаев напоминает, что электросамокатчики – такие же участники дорожного движения, как и пешеходы. А из-за того, что им не нужно предъявлять водительские права, они практически безнаказанно нарушают правила дорожного движения (ПДД).

Требуется очень серьезный ресурс времени для того, чтобы установить личность нарушителя. Одним из способов идентификации таких пользователей-нарушителей является оснащение СИМ номерами. Тем более что сейчас во многих городах достаточно камер видеонаблюдения, подчеркивает Канаев.

«Коммерческие фирмы, сдающие электросамокаты в аренду в Москве и Петербурге, повесили номера на свою технику. Это эффективный инструмент для выявления нарушителей, потому что количество видеокамер в этих городах на сегодня достаточно велико. Данные, которые есть у компании, предоставляющей электросамокаты, могут передаваться в ГИБДД, и человек, нарушивший ПДД, особенно относящиеся к скорости, может быть привлечен к ответственности», – объясняет эксперт.

Канаев рассказал, что некоторые фирмы, торгующие самокатами, предлагают свои услуги по преподаванию ПДД и правил передвижения на электросамокатах в старших классах школ или в колледжах. Эксперт убежден, что все самокатчики-нарушители должны на обязательной основе пройти обучение ПДД и сдавать хотя бы теоретический экзамен.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: radiosputnik.ru