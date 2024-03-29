Отличная инициатива: эта мера спасет пешеходов от самокатчиков-нарушителей
Одним из эффективных инструментов для выявления нарушителей, пользующихся электросамокатами, будет присвоение номеров средствам индивидуальной мобильности (СИМ). Таким мнением в интервью радио Sputnik поделился директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.
С наступлением тепла на улицах российских городов снова появились электросамокаты. Зачастую любители «покатушек» создают опасные ситуации на дорогах и провоцируют ДТП. Канаев напоминает, что электросамокатчики – такие же участники дорожного движения, как и пешеходы. А из-за того, что им не нужно предъявлять водительские права, они практически безнаказанно нарушают правила дорожного движения (ПДД).
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Требуется очень серьезный ресурс времени для того, чтобы установить личность нарушителя. Одним из способов идентификации таких пользователей-нарушителей является оснащение СИМ номерами. Тем более что сейчас во многих городах достаточно камер видеонаблюдения, подчеркивает Канаев.
«Коммерческие фирмы, сдающие электросамокаты в аренду в Москве и Петербурге, повесили номера на свою технику. Это эффективный инструмент для выявления нарушителей, потому что количество видеокамер в этих городах на сегодня достаточно велико. Данные, которые есть у компании, предоставляющей электросамокаты, могут передаваться в ГИБДД, и человек, нарушивший ПДД, особенно относящиеся к скорости, может быть привлечен к ответственности», – объясняет эксперт.
Канаев рассказал, что некоторые фирмы, торгующие самокатами, предлагают свои услуги по преподаванию ПДД и правил передвижения на электросамокатах в старших классах школ или в колледжах. Эксперт убежден, что все самокатчики-нарушители должны на обязательной основе пройти обучение ПДД и сдавать хотя бы теоретический экзамен.
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Источник: radiosputnik.ru