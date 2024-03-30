Kia представила новый доступный вариант на смену популярному в России седану

Стартовали продажи Kia K4 2025 модельного года, который заменит на рынке Cerato

Облик Kia K4 2025 во многом перекликается с флагманским кроссовером EV9. Его отличают широкая решётка радиатора, элегантные светодиодные фары и покатая линия крыши, создающая динамичный силуэт. Главная особенность экстерьера – скрытые дверные ручки на задних дверях, которые придают автомобилю футуристический вид.

Kia K4

Салон нового Kia K4 просторный и эргономичный. В нём установлены большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, который объединён с цифровой приборной панелью. Система поддерживает беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto.

K4 2025 получил усовершенствованный комплекс помощи водителю ADAS, включающий такие функции, как адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и автоматическое экстренное торможение.

В США седан будет предлагаться с двумя вариантами двигателей. Базовая версия оснащена двухлитровым бензиновым мотором мощностью 147 л. с., работающим в паре с вариатором. Для любителей большей динамики доступен 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 190 л. с., агрегатированный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Точные сроки появления модели в России пока не называются.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Motor1