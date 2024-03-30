Kia представила новый доступный вариант на смену популярному в России седану
Облик Kia K4 2025 во многом перекликается с флагманским кроссовером EV9. Его отличают широкая решётка радиатора, элегантные светодиодные фары и покатая линия крыши, создающая динамичный силуэт. Главная особенность экстерьера – скрытые дверные ручки на задних дверях, которые придают автомобилю футуристический вид.
Салон нового Kia K4 просторный и эргономичный. В нём установлены большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, который объединён с цифровой приборной панелью. Система поддерживает беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto.
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K4 2025 получил усовершенствованный комплекс помощи водителю ADAS, включающий такие функции, как адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и автоматическое экстренное торможение.
В США седан будет предлагаться с двумя вариантами двигателей. Базовая версия оснащена двухлитровым бензиновым мотором мощностью 147 л. с., работающим в паре с вариатором. Для любителей большей динамики доступен 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 190 л. с., агрегатированный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Точные сроки появления модели в России пока не называются.
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Источник: Motor1
Отзывы о Kia Cerato (3)
внешний вид
умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг
из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник