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Kia представила новый доступный вариант на смену популярному в России седану

Стартовали продажи Kia K4 2025 модельного года, который заменит на рынке Cerato

Облик Kia K4 2025 во многом перекликается с флагманским кроссовером EV9. Его отличают широкая решётка радиатора, элегантные светодиодные фары и покатая линия крыши, создающая динамичный силуэт. Главная особенность экстерьера – скрытые дверные ручки на задних дверях, которые придают автомобилю футуристический вид.

Kia K4
Kia K4

Салон нового Kia K4 просторный и эргономичный. В нём установлены большой сенсорный дисплей мультимедийной системы, который объединён с цифровой приборной панелью. Система поддерживает беспроводную интеграцию Apple CarPlay и Android Auto.

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Новый седан Omoda S5 — что с практичностью? Заглянули в багажник!

K4 2025 получил усовершенствованный комплекс помощи водителю ADAS, включающий такие функции, как адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе и автоматическое экстренное торможение.

В США седан будет предлагаться с двумя вариантами двигателей. Базовая версия оснащена двухлитровым бензиновым мотором мощностью 147 л. с., работающим в паре с вариатором. Для любителей большей динамики доступен 1,6-литровый турбодвигатель мощностью 190 л. с., агрегатированный с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Точные сроки появления модели в России пока не называются.

Источник: Motor1

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Kia
30.03.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Cerato  (3)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Kia Cerato   2015
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

-3