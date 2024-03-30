В этом году «переобувка» машины к весне стала намного дороже: в чем причина?
Причиной подорожания стал дефицит шин импортного производства, вызванный логистическими трудностями и антироссийскими санкциями. Особенно сильно подорожают бренды премиум-класса, такие как Nokian, Pirelli и Bridgestone. Стоимость замены шин на популярные модели может превысить 50 000 рублей.
Доставка шин в Россию из Европы сейчас возможна только через Турцию, что значительно увеличивает сроки поставки и стоимость. Так, резина может попасть к автовладельцам не к летнему сезону, а через полгода.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Отечественные бренды, такие как Cordiant и «Кама», пока предлагают шины по более доступным ценам, около 20 000 рублей за комплект. Однако ажиотажный спрос может спровоцировать рост цен и на эти марки.
Некоторые эксперты считают, что для снижения расходов автовладельцам стоит задуматься о покупке б/у шин или сотрудничестве с шиномонтажными мастерскими, имеющими собственные склады и запасы шин.
Тем не менее, ожидается, что в целом стоимость «переобувки» машин к весне в России будет существенно выше, чем в прошлом году.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: SHOT