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Названы автомобили, которые пользуются наибольшим спросом на «вторичке»

Автоэксперт Муханов привел продвинутую статистику по вторичному рынку России

Несмотря на растущую популярность новых китайских моделей, на рынке подержанных автомобилей в России по-прежнему преобладают японские и немецкие бренды.

По данным «Авто.ру», автомобили японских брендов занимают 25% на вторичном рынке. Немецкие бренды – 22%, российские бренды – 18%, китайские бренды – 3,5%

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В бюджетном сегменте наиболее популярны Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris.

В премиальном сегменте лидерами являются Mercedes-Benz E-Class, BMW X5, 5-Series и 3-Series, а также Toyota Land Cruiser,

Наибольшим спросом пользуются автомобили стоимостью от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей (21%).

В условиях сокращения поставок запчастей в Россию становится актуальным выбор автомобилей, имеющих доступные и распространенные детали. По мнению экспертов к таким автомобилям относятся машины марок Hyundai, Toyota, Mercedes-Benz, Kia и Volkswagen.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
31.03.2024
Фото:«За рулем»
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