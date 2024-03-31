Этот автопроизводитель «сливает» машины за бесценок перед банкротством
Автопроизводитель Fisker, столкнувшийся с финансовыми трудностями, решил привлечь покупателей, предлагая свои машины по сниженным ценам. Согласно информации, опубликованной motor1.com, компания значительно снизила стоимость своих автомобилей перед ожидаемым банкротством.
Например, базовая версия модели Ocean под названием Sport теперь доступна за $27,3 тыс., скидка составляет $14 тыс. Средняя комплектация Ultra стоит $37,3 тыс., что на $18 тыс. дешевле прежней цены. Флагманская модель Extreme предлагается по цене $39,8 тыс., скидка составляет целых $40 тыс.
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Ранее компания заявила о возможном закрытии бизнеса в течение года, после того как понесла убытки в размере более $463 млн в 2023 году. В настоящий момент Fisker приостановил производство автомобилей. Руководство компании планировало заключить соглашение с крупным автопроизводителем, чтобы привлечь дополнительные инвестиции и совместно разрабатывать, и производить автомобили для рынка Северной Америки. Однако такое соглашение так и не состоялось.
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Источник: Motor1