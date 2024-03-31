Тюнинг без границ: в Японии «прокачали» гоночный болид

Японские тюнеры Liberty Walk превратили болид Формулы Е в экстравагантный проект

К гоночному этапу Формулы Е в Токио знаменитое тюнинговое ателье Liberty Walk создало свою экстраординарную версию болида Формулы Е.

Впервые в истории чемпионата мира по гонкам электромобилей Формула Е, в 2024 году гоночная серия посетила Японию, где этап состоялся на уличной трассе в Токио. Этап превратился в крупное автоспортивное событие, в котором принял участие и Liberty Walk, известный своими эпатажными аэродинамическими обвесами для автомобилей.

Болид Формулы Е от Liberty Walk

Тюнеры применили свой фирменный стиль к гоночному болиду Формулы Е, заявляя, что проект отдает дань уважения японской автомобильной культуре и духу уличных гонок. Однако они не вмешивались в технические характеристики болида, сосредоточив внимание на внешнем декоре.

Болид Формулы Е получил агрессивный передний сплиттер с дополнительными горизонтальными и вертикальными плоскостями, расширенные боковые обтекатели и массивное заднее антикрыло с новыми торцевыми пластинами. Колеса оснастили особыми колпаками, а под днищем установили неоновую подсветку. Кузов украсили стикерами.

Болид Формулы Е от Liberty Walk

Одним из амбассадоров проекта стал актер Сон Кан, известный по роли уличного гонщика Хана во франшизе «Форсаж». Звездный гость посетил этап Формулы Е в Токио и лично представил необычный болид Liberty Walk публике.

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Источник: Goodwood Road & Racing