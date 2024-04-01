Не поверите, этот кроссовер дешевле китайского: производство уже стартовало

Названа предварительная цена на новый кроссовер Kia Sonet узбекской сборки

На автозаводе ADM Jizzakh в Узбекистане стартовало производство по выпуску нового субкомпактного кроссовера Kia Sonet. Этот автомобиль завозится в Россию по альтернативным схемам официальными дилерами и частными продавцами. Речь идет о дорестайлинговой версии, цена которой, по предварительной информации, стартует от 200 млн сумов (1,47 млн рублей по актуальному курсу).

В длину Sonet 4,1 м при размере колесной базы 2,5 м, это намного компактнее известного россиянам Seltos. Под капотом кроссовера безальтернативный четырехцилиндровый бензиновый атмосферный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 115 л.с. В паре с ним работает шестиступенчатая механика или вариатор. В обоих вариантах привод только передний.

KIA Sonet

Относительно информации о комплектации автомобиля для узбекского рынка пока ничего не известно, но у руководства ADM Jizzakh есть планы не ограничиваться только внутренним рынком. Кроссовер планируется поставлять на автомобильные рынки соседних азиатских стран. Что касается России, то после введения в нашей стране новых тарифов и пошлин массовый завоз новинки маловероятен по причине экономической нецелесообразности. Но возможно, что отдельные продавцы будут возить его в частном порядке.

KIA Sonet

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: avtonovostidnya.ru