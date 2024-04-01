Где в России самые дешевые услуги шиномонтаж: эксперты назвали регионы

Автоэксперты рассказали, сколько стоит «переобуться» в разных регионах России

Цены на услуги шиномонтажа в России остаются стабильными, а цены на саму резину на фоне сезонного спроса стали расти. Таким мнением с «Коммерсантом» поделились эксперты автоотрасли.

Водители, проживающие в Центральной России, уже начали менять зимнюю резину на летнюю. Руководитель категории «Запчасти» в «Авито» Александр Куроптев напомнил, что с зимней на летнюю рекомендуется менять резину, когда среднесуточная температура не опускается ниже 5°С, а на дорогах больше нет снега и льда.

Директор по сервису «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов отмечает, что в ряде регионов спрос на шиномонтаж активизировался уже с 18 по 24 марта. По словам руководителя автосервисов Fit Service Николая Погуляева, сейчас на шиномонтаж приезжают в основном те, у кого в семье две-три машины, чтобы «переобуться» без наценок и очередей.

«Весенняя погода очень обманчива, торопиться со сменой шин не рекомендуется, при этом затягивать с "переобуванием" тоже не стоит. Своевременный переход на летние шины поможет улучшить управляемость автомобиля, снизить износ зимних шин и сэкономить топливо», — напоминает собеседник издания.

Погуляев прогнозирует активизацию клиентов в большинстве регионов России c начала апреля и до середины мая. Аналогичные сроки указывают и другие дилеры. Что касается цен на услуги шиномонтажа, то, по словам директора по сервису и запасным частям «Авилона» Алексея Шпикалова, «ощутимого роста» по сравнению с прошлым годом не произошло.

«На стоимость влияют такие факторы, как регион, тип самих шин, диаметр колес, качество работы специалистов сервисного центра и прочее. Весенний шиномонтаж более планомерный: у клиента есть время выбрать предложение на услуги или совместить с другими видами ремонта, хотя в целом на рынке стоимость услуг растет», — уточняет директор по сервису.

При этом эксперты отмечают, что средняя стоимость шиномонтажа растет ежегодно, «так как все услуги дорожают примерно на уровень инфляции». В 2024 году цены вырастут в среднем на 10–15%, прогнозируют эксперты.

Стоимость услуги шиномонтажа привязана к стоимости нормо-часа в конкретном населенном пункте, уточняет директор по маркетингу Fit Service Олег Бачманов. Например, в Москве в среднем 2,3 тыс. руб., в Петербурге — 2 тыс. руб., Екатеринбурге и Казани — около 1,7 тыс. руб., Новосибирске, Нижнем Новгороде и Перми — 1,6 тыс. руб., Волгограде и Уфе — 1,5 тыс. руб., в Омске — 1,4 тыс. руб. В среднем на шиномонтаж уходит от 0,7 до 1,5 нормо-часа в зависимости от размера, уточняют в компании.

Руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина, рассуждая о ценах на шины, констатировала, что с началом сезона они выросли.

«Если в январе средневзвешенная цена за одну летнюю шину составляла 5656 рублей, то в феврале средний показатель вырос на 4%, до 5895 рублей Актуальная средняя цена летней шины на начало марта — 6052 рублей», — уточнила Петрушина.

Куроптев указал на то, что наибольший рост спроса произошел на шины китайского производства Sailun — за месяц в 8,5 раза, а самыми востребованными на рынке стали марки Pirelli, Michelin, Continental и Fresh. Динамика цен на шины определяется двумя ключевыми факторами: валютным курсом и ценами на основные виды сырья и материалов, резюмировали эксперты.

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Источник: kommersant.ru