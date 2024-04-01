Для особых клиентов: этот «золотой» автомобиль создан в единственном экземпляре

Специально для шоу-рума в Дубае презентовали «золотой» Rolls-Royce Cullinan

Немецкое тюнинг-ателье, специализирующееся на модификации автомобилей класса люкс, Mansory презентовало свой очередной новый проект – Rolls-Royce Cullinan, украшенный золотыми элементами.

Этот единственный в своем роде автомобиль создавали специально для шоу-рума Mansory в Дубае, модель называется Linea d’Oro – по аналогии с проектом, созданным на базе Bugatti Veyron 2010 года.

Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea d’Oro

Кузов Mansory Linea d’Oro, как и у Bugatti, содержит вставки из чистого золота. Золотом украшены колесные диски, решетка радиатора и дверные ручки, а также многочисленные элементы интерьера.

С точки зрения аэродинамики у Rolls-Royce Cullinan модернизированные и более эффективные кузов, карбоновый капот, боковые юбки и спойлер на задней двери. Мощность двигателя теперь составляет 610 л.с. – раньше было 570. Автомобиль способен развить скорость до максимальных 280 км/ч.

Rolls-Royce Cullinan

Напомним, ранее золотую версию Ferrari представила компания Touring Superleggera, в 2023 году в Koenigsegg продемонстрировали уникальный Jesko Odin с золотыми канардами, торцевыми пластинами и другими элементами. Примечательно, что все эти роскошные автомобили созданы в единственном экземпляре.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: mansory.com