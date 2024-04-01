Мощность и надежность: эти кроссоверы ценят во всем мире, они есть и в России

Audi Q7, BMW X3 и Volvo XC90 признаны лучшими кроссоверами 4х4 по версии WhatCar

Эксперты авторитетного британского издания Whatcar, специализирующегося на автомобильных исследованиях, проанализировали сегмент полноприводных кроссоверов и составили топ-10. Стоит отметить, что большинство автомобилей из рейтинга продаются и на российском рынке.

Первое место рейтинга занимает кроссовер Audi Q7, этот автомобиль эксперты оценили за неоспоримую надежность и высокий уровень безопасности. На рынке РФ он есть в наличии у дилеров в салонах, а цены отличаются в зависимости от года выпуска и пробега. В частности, есть модель за 3,9 млн рублей, возрастом семь лет. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение дорестайлинговым версиям, потому что с ними возникает меньше проблем.

На втором месте расположился BMW X3 — у этой модели высокий спрос у автовладельцев, они ценят высокую надежность и отличную аэродинамику. Также отдельно отмечается функционал медиасистемы, она удостоилась звания одной из лучших, что касается минусов — у кроссовера шумный двигатель. Автомобиль у нас в России можно найти по цене от 1,6 до 3,9 млн рублей.

Тройку лидеров замыкает Volvo XC90, у этого автомобиля не такие выдающиеся показатели надежности, как у первых двух, но по отзывам владельцев — это очень мощный кроссовер.

Далее в топ-10 самых лучших кроссоверов с полным приводов вошли: Skoda Karoq, BMW X1, Toyota Land Cruiser, Seat Ateca, Dacia Duster и Suzuki Jimny.

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Источник: autonews.ru