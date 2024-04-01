Мощность и надежность: эти кроссоверы ценят во всем мире, они есть и в России
Эксперты авторитетного британского издания Whatcar, специализирующегося на автомобильных исследованиях, проанализировали сегмент полноприводных кроссоверов и составили топ-10. Стоит отметить, что большинство автомобилей из рейтинга продаются и на российском рынке.
Первое место рейтинга занимает кроссовер Audi Q7, этот автомобиль эксперты оценили за неоспоримую надежность и высокий уровень безопасности. На рынке РФ он есть в наличии у дилеров в салонах, а цены отличаются в зависимости от года выпуска и пробега. В частности, есть модель за 3,9 млн рублей, возрастом семь лет. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение дорестайлинговым версиям, потому что с ними возникает меньше проблем.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
На втором месте расположился BMW X3 — у этой модели высокий спрос у автовладельцев, они ценят высокую надежность и отличную аэродинамику. Также отдельно отмечается функционал медиасистемы, она удостоилась звания одной из лучших, что касается минусов — у кроссовера шумный двигатель. Автомобиль у нас в России можно найти по цене от 1,6 до 3,9 млн рублей.
Тройку лидеров замыкает Volvo XC90, у этого автомобиля не такие выдающиеся показатели надежности, как у первых двух, но по отзывам владельцев — это очень мощный кроссовер.
Далее в топ-10 самых лучших кроссоверов с полным приводов вошли: Skoda Karoq, BMW X1, Toyota Land Cruiser, Seat Ateca, Dacia Duster и Suzuki Jimny.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: autonews.ru