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Китайцы снова всех удивили: создан 360-сильный кроссовер с «парящей» крышей

Бренд Dongfeng анонсировал в Сети новый автомобиль с эффектом «парящей» крыши

Китайский производитель Dongfeng анонсировал новинку — это гибридный кроссовер Aeolus L7, совокупная мощность которого составляет примерно 360 л.с., и у него «парящая» крыша.

Габариты кроссовера в длину 4670 мм при размере колесной базы 2775 мм, внешне новинку отличают узкие фары и фонари особой формы и скрытые дверные ручки. Примечательно, что эффект «парящей» крыши создан за счет черной отделки передних, средних и задних стоек кузова и тонировки окон.

Dongfeng Aeolus L7
Dongfeng Aeolus L7
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В салоне кроссовера красуется цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюйма, а также медиасистема с процессором Qualcomm 8155, модемом 5G и монитором диагональю 14,6 дюйма.

Под капотом новинки — гибридная силовая установка на базе турбомотора объемом 1,5 л, мощность 360 л.с. Аккумуляторной батареи емкостью 30,31 кВт·ч хватает, чтобы проехать только на одном электричестве до 205 км, а общий запас хода автомобиля составляет 1500 км.

Dongfeng Aeolus L7
Dongfeng Aeolus L7

О стоимости Dongfeng Aeolus L7 пока нет информации, вполне вероятно, ее объявят в ходе автосалона в Пекине, он начнется уже 25 апреля текущего года.

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Источник: carnewschina.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:CarNewsChina
01.04.2024
Фото:CarNewsChina
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