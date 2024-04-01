Жителям региона не советуют менять зимнюю резину на летнюю по этой причине

Автоэксперт Шкуматов объяснил, почему жителям Москвы не стоит пока менять шины

Жителям Москвы не стоит торопиться с заменой зимней резины на летнюю до конца апреля: в течение всего месяца ожидаются заморозки и гололедица на фоне температурных колебаний. Такое мнение в беседе с изданием Life.ru выразил автоэксперт Пётр Шкуматов.

С наступлением тепла в СМИ появилась информация о необходимости замены шин, но в этом вопросе нужно ориентироваться не на текущие климатические условия, а на ближайшие изменения в части прогноза погоды, подчеркивает Шкуматов. Особенно эксперт советует быть осторожными тем автовладельцам, кто управляет автомобилем в темное время суток, и тем, кто живет за городом и добирается домой на машине из столицы.

«Температура внутри города на три-четыре градуса выше, чем в субурбии, то есть, условно говоря, в тех местах, где нет такой большой многоэтажной застройки, вот этот момент тоже надо учитывать. Я бы рекомендовал резину поменять к концу апреля», — объяснил собеседник издания.

При этом Шкуматов подчеркнул, что, если автовладельцы в основном передвигаются преимущественно в светлое время суток и следят за прогнозом погоды, то поменять менять резину на летнюю уже можно.

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Источник: life.ru