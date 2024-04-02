Если вас сбил самокат — вызывайте ГИБДД, иначе останетесь без выплаты компенсации

Эксперт Бондарев объяснил, что делать пострадавшему в случае наезда на него СИМ

С 1 марта текущего года в России вступила в силу новая редакция Правил дорожного движения, она закрепила, в том числе, термин «средство индивидуальной мобильности» – СИМ. Согласно нововведениям, передвигаться на электросамокатах по проезжей части могут только лица старше 14 лет и только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон.

При этом максимальная скорость СИМ не должна превышать 25 км/ч, а масса – 35 кг. Что делать, если при столкновении с самокатчиком пострадал пешеход, рассказал начальник управления методологии блока «Урегулирование убытков» СК «Росгосстрах» Алексей Бондарев.

Если наезд СИМ на пешехода произошел на тротуаре, нужно вызывать на место происшествия сотрудников ГИБДД и зафиксировать ДТП, чтобы потом получить с виновного материальную компенсацию.

«В документах, которые будут оформлять представители дорожной инспекции, должны быть зафиксированы все обстоятельства ДТП и указано, какой ущерб понес пострадавший. В них также будет зафиксирован и адрес регистрации участников столкновения. Это очень важно для досудебного урегулирования спора», — объяснил эксперт.

Затем нужно зафиксировать полученные травмы в медучреждении, осмотреть и оценить степень повреждения вещей, и желательно найти на них чеки, если сохранились.

«Имея на руках все эти документы, можно требовать в досудебном порядке возмещения ущерба. Для этого надо послать заказное письмо с уведомлением по адресу регистрации виновника ДТП, приложив копии документов от ГИБДД, справку из больницы о травмах, копии кассовых чеков на поврежденное имущество. И, описав всю ситуацию, предложить в досудебном порядке в течение 30 дней выплатить возмещение. Оставив при этом за собой право в случае отказа виновника выплачивать обратиться в суд», — объяснил эксперт.

Бондарев рекомендует решать спор в досудебном порядке, потому что получить возмещение через суд сложнее и дольше по времени. В случае, если столкновение с СИМ произошло в парке, ГИБДД не нужно вызывать, потому что парковая территория не входит в зону ответственности ведомства, уточняет Бондарев. Пострадавший должен обратиться в администрацию парка с просьбой зафиксировать факт инцидента. Без такого документа об аварии компенсацию получить не получится, предупреждает Бондарев.

Если пострадавший застрахован от несчастного случая, ему выплатят компенсацию на основании документов из медучреждения. Если электросамокат столкнулся с машиной на проезжей части, присутствие ГИБДД обязательно, в случае доказанной вины самокатчика компенсацию он не получит, а вот водитель вправе потребовать возмещение.

При наличии у водителя каско разбирательством будет заниматься его страховая компания. Если же виноват водитель, то потерпевший на самокате получит компенсацию по полису ОСАГО в страховой компании виновника.

Любителям передвигаться на СИМ Бондарев рекомендовал приобрести полис страхования от несчастного случая, в этом случае можно рассчитывать на выплату компенсации от страховой компании за причиненный здоровью вред, резюмировал Бондарев.

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Источник: iz.ru