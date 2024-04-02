Украинские беспилотники оставили без связи

МО РФ рассказало о новой системе подавления беспилотников ВСУ

В министерстве обороны РФ подчеркнули, что новая система подавления беспилотных летательных аппаратов и связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе испытаний показала свою высокую эффективность.

Разработали ее военнослужащие 1-го армейского корпуса Южной группировки войск.

«Военнослужащие 110-й бригады 1-го армейского корпуса Южной группировки войск в инициативном порядке разработали систему подавления беспилотных летательных аппаратов и связи противника, с помощью которой бойцы могут подавить каналы радио- и мобильной связи ВСУ, которые используются противником для управления беспилотными летательными аппаратами. В ходе испытаний этой системы были успешно подавлены каналы видеосвязи оператора и управления дроном», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Система представляет собой антенный модуль, который создает вокруг себя невидимый купол, в зоне действия которого работа FPV-дронов противника невозможна. Во время испытаний операторы БПЛА из центра подготовки пытались противодействовать системе и меняли частоту сигнала, но это не помогло – все БПЛА были обезврежены.

«Дальность действия системы является военной тайной. Засекая налетающий на нас дрон, мы включаем джамер (блокиратор сигналов) и глушим частоты управления и видеосвязи. Эти устройства могут быть размещены как на технике, так и на позициях», – пояснил военнослужащий с позывными Малой в видео.