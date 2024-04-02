Если не хотите попасть на штраф и лишиться прав — срочно снимите эту деталь с авто

В ГИБДД объяснили, почему нужно избавиться от ветровиков на стеклах автомобиля

В последнее время инспекторы ДПС начали активно наказывать водителей за незаконную установку ветровиков (дефлекторов) на окнах автомобилей. Об этом рассказал представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru.

В последнее время появились сообщения, что инспекторы ДПС штрафуют водителей за такое нарушение. Инциденты стали предметом дискуссий в Сети, потому что многие автолюбители устанавливают дефлекторы с эстетической целью, а опытные водители говорят о практической пользе ветровиков.

Стоит отметить, что дефлекторы действительно защищают салон машины от дождя и грязи. Но такая конструкция изначально не предусмотрена производителями, потому что ветровики увеличивают сопротивление воздушного потока, к тому же в салоне появляется сильный шум.

Кроме того, есть такие дефлекторы, которые или приклеиваются к кузову, или крепятся под уплотнитель двери. Это может мешать открытию и закрытию стекол и негативно отразиться на работе механизма. Но ключевым аргументом против ветровиков является запрет на их установку, причем на законодательном уровне.

Поэтому каждый представитель ГИБДД может выписать штраф в 500 рублей, согласно статье 12.5 КоАП РФ. При повторном нарушении сумма штрафа вырастет уже до пяти тысяч рублей. Более того, автовладельца могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев. При прохождении техосмотра тоже могут возникнуть проблемы, поэтому лучше избавиться от дефлекторов, кстати, многие автовладельцы уже так и сделали.

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Источник: njcar.ru