Продажи этого модернизированного полноприводного кроссовера стартуют уже летом
Кроссовер Suzuki Vitara вышел на рынок в 2014 году, и вот спустя 10 лет руководство японского производителя решило, что пришло время сделать рестайлинг модели.
Обновленный автомобиль получил новую решетку радиатора, бампер, новые колесные диски и другие цвета кузова, при этом меньше хрома. Что касается салона, то теперь диагональ сенсорного дисплея составляет 9 дюймов (до этого было 7 дюймов), система взаимодействует с устройствами по Apple CarPlay и Android Auto.
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Модернизации подверглась система Dual Sensor Brake Support II, она способна контролировать состояние водителя на предмет усталости и удерживать автомобиль в рамках полосы. Силовой агрегат остался прежним, максимальная отдача гибрида в виде атмосферника объемом 1,5 литра и электромотора составляет 115 л.с.
Второй вариант представлен «мягким» гибридом на базе 1,4 Boosterjet и 48-вольтным стартер-генератором. В обоих случаях у кроссовера полный привод AllGrip. Продажи обновленной версии стартуют уже летом текущего года, цены будут известны ближе к старту продаж, напомним текущая версия продается за 25,8 тысяч евро (2,56 млн рублей по текущему курсу).
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Источник: globalsuzuki.com
Отзывы о Suzuki Vitara (1)
Отличные ходовые качества
Не с каждого смартфона выводится изображение на экран мультимедиа
Вот уже пол-года владею Suzuki Vitara S, 140 л.с., 6АКПП, передний привод. Каждый день по Москве. Авто не такое простое, как кажется с виду, его главная изюминка - прекрасные ходовые (городские) качества. Проблем пока никаких, все работает, не скрипит, не бренчит, тех.жидкости в норме, даже пыли в салоне почему-то меньше, чем обычно. Уверен, Suzuki марку надежности держит и здесь. Докупил подлокотник, резиновые коврики, сделал противошумку и повесил шильдик S на корму. Машина очень резвая, разгон на раз (Турбо), остро рулится, коробка сначала немного дергала, сейчас нормально, вкатилась, тормоза легкие и мгновенные. Вообщем, авто провоцирует на подвиги, нужно держать себя в руках. По трассе 130 в час при 2700 оборотов расход 5,5, по городу и пробкам - 8,5. Держит хорошо. Салон без пафоса и излишеств, но практичный и приятный. Передняя панель не беспокоит, только на острых углах иногда пластик да брякнет. Подвеска как специально сделана под активную шуструю езду. Обзор великолепный, стойки тонкие, стекла большие, задняя камера, пер/задн. парктроники без нареканий. Багажник обычный, в меру. Двери легкие, нужно немного прихлопывать. Музыка приличная. Смартфон к мультимедиа сконнектен через Блютуз, звонки, sms, usb, голосовое управление –через кнопки на руле – все просто, а вот с переводом изображения с экрана на экран проблема – далеко не каждый смартфон активируется. Вообщем, я доволен, авто доставляет удовольствие, знаешь, за что немного переплачиваешь. Если Вы активный человек среднего класса, быстро думаете, быстро ходите, быстро безаварийно ездите, Вам важнее внутреннее содержание, чем форма и понты - это Ваша машина!