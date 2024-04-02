Продажи этого модернизированного полноприводного кроссовера стартуют уже летом

Компания Suzuki впервые за 10 лет сделала апгрейд кроссоверу Vitara

Кроссовер Suzuki Vitara вышел на рынок в 2014 году, и вот спустя 10 лет руководство японского производителя решило, что пришло время сделать рестайлинг модели.

Обновленный автомобиль получил новую решетку радиатора, бампер, новые колесные диски и другие цвета кузова, при этом меньше хрома. Что касается салона, то теперь диагональ сенсорного дисплея составляет 9 дюймов (до этого было 7 дюймов), система взаимодействует с устройствами по Apple CarPlay и Android Auto.

Suzuki Vitara

Модернизации подверглась система Dual Sensor Brake Support II, она способна контролировать состояние водителя на предмет усталости и удерживать автомобиль в рамках полосы. Силовой агрегат остался прежним, максимальная отдача гибрида в виде атмосферника объемом 1,5 литра и электромотора составляет 115 л.с.

Второй вариант представлен «мягким» гибридом на базе 1,4 Boosterjet и 48-вольтным стартер-генератором. В обоих случаях у кроссовера полный привод AllGrip. Продажи обновленной версии стартуют уже летом текущего года, цены будут известны ближе к старту продаж, напомним текущая версия продается за 25,8 тысяч евро (2,56 млн рублей по текущему курсу).

Suzuki Vitara

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Источник: globalsuzuki.com